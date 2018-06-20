Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez nişanlandı mı?
ntv.com.tr, AFP
Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nda forma giyen Cristiano Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez erkek arkadşına destek olmak için Rusya’ya gitti. Ronaldo’nun bir çocuğunun annesi olan 24 yaşındaki genç kadın Portekiz-Fas maçı esnasında tribünde ön sıralarda yer aldı. Rodriguez’in sol yüzük parmağına taktığı büyük pırlantalı yüzük ise ikilinin nişanlandığına dair iddiları alevlendirdi.
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1Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kız arkadaşı İspanyol Georgina Rodriguez, Rusya’daki Luzhniki Stadyum’unda düzenlenen Portekiz-Fas karşılaşması esnasında tribünlerinde sol elinin yüzük parmağına taktığı büyük pırlantalı yüzük ile dikkat çekti.
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Bu durum, Fas’a attığı tek golle Portekiz Milli Takımı’nın sahadan galibiyetle ayrılmasını sağlayan Ronaldo ile Rodriguez’in nişanladığına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.
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3Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin geçen yılın Kasım ayında Alara Martinez isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
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7 aylık çocuk, 4 çocuk sahibi olan Ronaldo’nun taşıyıcı anneden doğmayan ilk çocuğu oldu.
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Yıldız futbolcunun Alara Martinez dışında, Cristiano Jr. adında 8 yaşında bir oğlu, Eva ve Matteo adında bir yaşında ikiz bebekleri bulunuyor.
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6Diğer taraftan 33 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle Avrupa'daki ülkeler baz alındığında milli takım forması ile en çok gol atan oyuncu rekorunun da sahibi oldu.
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