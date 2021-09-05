Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in aşkları belgesel oluyor

İspanyol Georgina Rodriguez ile Portekizki futbolcu Cristiano Ronaldo çiftinin aşkları belgesel oluyor. Adı ' I Am Georgina' (Ben Georgina) olarak belirlenen belgeselin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak yapımdan bazı ayrıntılar basına sızdı.

Diaz, Georgina Rodriguez'in bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini ve hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu anlattığını sözlerine ekledi.