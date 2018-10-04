Cristiano Ronaldo ile tecavüz ettiği iddia edilen kadının gece kulübünde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
ntv.com.tr
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında iddia makamını zora sokacak görüntüler yayınlandı. Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlandı.
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Cristiano Ronaldo’nun, onu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga ile Las Vegas’ta gece kulübünde eğlenirken çekilmiş kamera görüntüleri yayınlandı.
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İtalyan Juventus takımının yıldız futbolcusu ile Kathryn Mayorga’nın görüntülerinin, tecavüz edildiği iddia edilen zamandan birkaç saat öncesine ait olduğu öğrenildi.
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Kamera görüntülerinde, tecavüz iddiasını reddeden Ronaldo ile Mayorga’nın el ele tutuşarak dans ettiği, Ronaldo’nun, Mayorga’nın kulağına bir şeyler fısıldadığı ve birlikte güldükleri görülüyor.
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2009 yılında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, o zaman 24 yaşında olan Ronaldo, Mayorga’ya sarılırken görülüyor.
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Şimdi öğretmenlik yapan eski model ve gece kulübü dansçısı olan Mayorga ile Portekizli futbolcunun samimi bir şekilde dans etmesi dikkat çekiyor.
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Polis, Ronaldo’nun Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili önceki gün yeniden soruşturma başlattı.
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Ronaldo, Instagram’da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin ‘sahte’ olduğunu söylemişti.
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33 yaşındaki futbolcu, “Bugün ne diyorlarsa yalan haber” dediği paylaşımını daha sonra silmişti.
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Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açmış, Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.
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Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti.
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Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girmişti.
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İlk olarak Alman Der Spiegel dergisinde yer alan iddialara göre, Mayorga, 24 yaşındayken, 12 Haziran 2009 akşamı Las Vegas’ta bir otelde Ronaldo ile tanıştığını, birlikte eğlendiklerini söylemiş, daha sonra otel odasında Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.
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Ronaldo BBC’ye konuşarak, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor. Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullanmıştı.