Cristiano Ronaldo Jr. da sosyal medyaya girdi (1 günde 1 milyon)

Instagram'da en çok takip edilen ünlüler sıralamasında geçtiğimiz yılı birincilikle kapatan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da sosyal medyaya girdi.

İlk paylaşımını video olarak yapan Ronaldo Jr., babası ve kardeşleriyle bir kare son olarak ise Georgina Rodríguez ile paylaşımlarda yaptı.





