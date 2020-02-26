Cristiano Ronaldo Jr. da sosyal medyaya girdi (1 günde 1 milyon)

Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da Instagram hesabı açtı. Ronaldo Jr. 1 günde yaklaşık 1 milyon takipçiye ulaştı. Instagram'da en çok takip edilen ünlüler sıralamasında geçtiğimiz yılı birincilikle kapatan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da sosyal medyaya girdi. 9 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaştı. İlk paylaşımını video olarak yapan Ronaldo Jr., babası ve kardeşleriyle bir kare son olarak ise Georgina Rodríguez ile paylaşımlarda yaptı. Cristiano Ronaldo Jr. şuan itibariyle 5 ismi de takibe aldı. 35 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo'nun ise Instagram'da 205 milyon takipçisi bulunuyor.