Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia'dan Georgina Rodriguez'e: Seni de bir kenara bırakır

Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Natacha Sofia, iki yıl boyunca ünlü futbolcunun kendisine mesaj attığını ve şu an birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le tanıştıktan sonra da bu tutumuna devam ettiğini açıkladı. Natacha, Georgina Rodriguez'e, "Gözünü ondan ayırma, seni de bir kenara bırakır!" diye seslendi.

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08.09.2021 - 09:14

İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmasıyla gündemde olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo ile kısa süreli aşk yaşadığını söyleyen Natacha Sofia, "Tıpkı Avrupa'daki gibi Manchester'da da aynısı olabilir. Eğer onlar için bir gelecek olacaksa Georgina gözünü ondan ayırmamalı, bana yaptığı gibi onu da bir kenara atabilir!" dedi.



















Natacha Sofia, ünlü futbolcunun kendisine iki yıl boyunca gizlice özel mesajlar gönderdiğini ileri sürdü. Bu mesajların ardından buluşan ikili kısa süren bir ilişki yaşadı.







Natacha Sofia, yaşadıkları tek gecelik ilişkinin ardından Ronaldo'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini ve bir daha da arayıp sormadığını dile getirdi.







Bu davranışın o dönemde kendisini çok yaraladığını ve hala bunun acısını çektiğini saklamayan Natacha Sofia, "Hayatımda her zaman Ronaldo'dan öncesi ve sonrası diye iki bölüm olacak" dedi.







Natacha Sofia, Ronaldo ile bir süre mesajlaştıklarını ve ardından yıldız futbolcunun ilişkiyi bitirdiğini aktardı.