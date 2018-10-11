Cristiano Ronaldo'ya kız arkadaşından videolu destek
ntv.com.tr
Tecavüzle suçlanan ve dokuz yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili hakkında yeniden soruşturma başlatılan Cristiano Ronaldo’ya zor günlerinde kız arkadaşı Georgina Rodriguez’den videolu destek geldi.
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Tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve dokuz yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili hakkında yeniden soruşturma başlatılan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya (33) kız arkadaşı Georgina Rodriguez’den destek geldi.
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223 yaşındaki İspanyol model, Instagram’ın hikaye kısmında yayınladığı videoda çocuklarıyla yüzme havuzunda görülüyor.
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Rodriguez, videonun altına, “Spa zamanı... Kızlarımız... Hayatımız. Cristiano seni seviyoruz” notunu yazdı. Rodriguez’in bu notu, karşı karşıya olduğu iddialar nedeniyle zor günler geçiren Ronaldo’ya destek olarak yorumlandı.
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Rodriguez, Ronaldo’nun 11 aylık kızı Alana Martina’nın annesi. Juventus futbol takımının yıldız oyuncusu Ronaldo’nun ayrıca taşıyıcı anneden doğan bir yaşında Eva Maria ve Mateo adında ikizleri ile annesinin kim olduğu bilinmeyen sekiz yaşında Cristiano Jr. adında bir oğlu bulunuyor.
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5Son olarak, dokuz yıl önce Las vegas’ta meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatan ABD polisinin, Portekizli Ronaldo’yu sorguya çekeceği ortaya çıkmıştı.
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Polis, Kathryn Mayorga’nın 2009 yılında Ronaldo’nun bir otel odasında kendisine tecavüz ettiği iddiası üzerine geçen hafta soruşturmayı yeniden başlatmıştı.
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Polis, iddiaları reddeden Juventus futbol takımı oyuncusu hakkında, başka bir ülkede yaşadığı için dava açamasa da onu sorgulayabilecek.
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Ünlü futbolcu, tecavüz iddiaları için “yalan haber” yorumunda bulunmuş, 75 milyon takipçisi olan sosyal medya kanalı üzerinden, “Tüm suçlamaları reddediyorum” demişti. Annesi ve kız kardeşi de yaptıkları sosyal medya paylaşımında Ronaldo’nun hayranlarından, adalet için destek istemişti.
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Öte yandan önceki günlerde Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması daha gelmişti. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaşmıştı.
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Kathryn Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açmış, Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.
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Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti. Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girmişti.
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Alman Der Spiegel dergisi, Ronaldo ile Mayorga arasında imzalanan 375 bin dolarlık sus payı belgesini yayınlamış, belge, dava sürecinde Ronaldo’yı köşeye sıkıştıracak bir delil olarak yorumlanmıştı.
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Öte yandan hukuk uzmanları, ABD polisinin dokuz yıl önceki tecavüz soruşturmasını yeniden başlatması üzerine Cristiano Ronaldo'yu uyardı. İtalyan futbol takımı Juventus'ta Ronaldo, tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemek için ülkesi Portekiz'e dönmek zorunda kalabilir. Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir. Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.