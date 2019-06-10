Cristiano Ronaldo'ya tribünden sevgili (Georgina Rodriguez) desteği
ntv.com.tr
Dün akşam Portekiz ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Kupası maçında sahada ter döken Cristiano Ronaldo'ya, tribünden kız arkadaşı Georgina Rodriguez, annesi Maria ve oğlu Cristiano Jr'dan tam destek geldi.
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dün akşam Portekiz ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi Kupası maçında sahada ter dökerken, kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tribünde onu destekledi.
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Portekiz’in 1-0 yenerek kupayı aldığı maçı, Ronaldo’nun 25 yaşındaki sevgilisi, ayakta seyretti.
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Portekiz’in Porto şehrindeki Dragão Stadyumu’nda oynanan maçta İspanyol model, tribünde Ronaldo’nun en büyük çocuğu sekiz yaşındaki Cristiano Jr ve annesi Maria ile birlikte yerini aldı.
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Üç çocuk babasıyken Rodriguez ile birlikteliğinden dördüncü kez baba olan Ronaldo hakkında Portekiz basınında evlilik hazırlığında olduğu yazılmıştı.
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Rodriguez, daha önce Elle dergisine verdiği röportajda, Ronaldo ile satış görevlisi olarak çalıştığı Gucci mağazasında tanıştıklarını söylemişti.
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İşte Ronaldo’nun kupayı kaldırdığı dün akşamki Portekiz-Hollanda maçı tribününden yansıyanlar...
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