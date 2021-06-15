Çukur oyuncularının kamera arkası pozları

Geçtiğimiz hafta dört sezonluk ekran macerasını tamamlayan Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli veda mesajı ve fotoğrafları yayınladı. Oyuncu Necip Memili ve Boncuk Yılmaz'dan da yeni kamera arkası pozları geldi. Çukur için br belgesel olacağını diziyi izleyenlere müjdeleyen İynemli, "Hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? Yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatacağım. Belgesel mi var? Obaaaaa.....Şükürler Olsun" dedi.

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15.06.2021 - 11:37

Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli veda mesajı ve fotoğrafları yayınladı. İynemli şu ifadeleri kullandı: "Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim; veda etmek zor geldi. Çukur... 4 koca yıl... Her hafta... Güzel, değerli ve uzun yol... Yol önemlidir insan hayatında... Her zaman hikayelerin gücüne inandım. Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı."

"Duygularımı söze dökmekte o kadar zorlanıyorum ki keşke biraz bir şey öğretseydin, kalbim yerinden çıkacak ne yazacağım diye, Ya Sidi dinliyorum; Bu kadar oluyor"













"Sinan abi, abiliğin, öğretmenliğin, işine aşkınla yaklaşımın ve arkadaşlığın için teşekkür ederim sana… Öyle bir oyuncu ekibi oldu ki... off… sözüm yok... Söz söylemeye haddim yok... neler öğrendim, neler deneyimledim bir bilseniz…"







"İyi ki canım meslektaşlarım, ablalarım, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım (hem de canım arkadaşlarım) iyi ki siz... ekip ekip ekip… her şey burada gizli sanki... ekip olabilmek de… o yüzden aile her şeydir..."







"Eğlence, stres, hüzün, çokça yorgunluk ve çokça sevgi ama 3-2-1 kayıt dendiğinde; herkes işinde… Hem de bütün yüreğiyle... O kadar özel ki... Ekip her şeydir de aynı zamanda… Bu ekibin arkasında her daim duran, kalitesinden ödün vermeden her şeyiyle ilgilenen bir yapımcımız…"







"Canlılığıyla, acısıyla, sevinciyle, stresiyle, keyfiyle, zorluluğuyla, başarısıyla ve hatalarıyla öyle dolu 4 sene ki... iyi ki ya! Çok değerli, çok özel, her zaman var olacak bir yerlerde!... Peki, her şeyiyle yaptık biz bu hikâyeyi anlattık, seyirciye geçmese, o hikâyeyi paylaşmazsak bir anlamı olur muydu? Kesinlikle olmazdı..."







"Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? (yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatıcam? ) -belgesel mi var ? Obaaaaa.....Şükürler Olsun"

Cumali karakterine hayat veren Necip Memili ve Saadet karakterini oynayan Boncuk Yılmaz da kamera arkasından bazı kareleri yayınladı. İşte o fotoğraflar...