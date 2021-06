Çukur oyuncularının kamera arkası pozları

Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli veda mesajı ve fotoğrafları yayınladı. İynemli şu ifadeleri kullandı: "Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim; veda etmek zor geldi. Çukur... 4 koca yıl... Her hafta... Güzel, değerli ve uzun yol... Yol önemlidir insan hayatında... Her zaman hikayelerin gücüne inandım. Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı."

"İyi ki canım meslektaşlarım, ablalarım, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım (hem de canım arkadaşlarım) iyi ki siz... ekip ekip ekip… her şey burada gizli sanki... ekip olabilmek de… o yüzden aile her şeydir..."

"Eğlence, stres, hüzün, çokça yorgunluk ve çokça sevgi ama 3-2-1 kayıt dendiğinde; herkes işinde… Hem de bütün yüreğiyle... O kadar özel ki... Ekip her şeydir de aynı zamanda… Bu ekibin arkasında her daim duran, kalitesinden ödün vermeden her şeyiyle ilgilenen bir yapımcımız…"