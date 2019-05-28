Çukur sezon finaline gala gecesi (Gelir kanserle mücadeleye)
Çukur’un ikinci sezon finali görkemli bir gala gecesiyle gerçekleştirildi. İstanbul Lütfi Kırdar’da “Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen İkinci Sezon Finali Gala Gecesi’nde binlerce kişi final bölümünü tüm Çukur ekibi ile birlikte izledi. Çukur oyuncularının ve birçok müzisyenin, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyledikleri konserle başlayan gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
-
1
Çukur’un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi yıllar boyu unutulmayacak renkli anlara ev sahipliği yaptı.
-
2Ebru Akel Sancak’ın sunuculuğunda gerçekleşen özel gecede binlerce konuk ikinci sezon finali heyecanını beraber yaşadı. Yolu ‘Çukur’dan geçmiş tüm oyuncular, dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşen Sezon Finali Galası’nda bir araya geldi.
-
3
Gecenin başında dizinin tüm oyuncuları ve ekibi salona girmeden önce kırmızı halıdan geçip hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi.
-
4Ardından basının karşısına çıkarak bu anlamlı etkinlikle ve sezon finaliyle ilgili duygularını paylaştı.
-
5
Gecenin başlangıcını son bölümlerde izleyicilerin dikkatini çeken ‘Zombi’ şarkısına imza atan Adamlar yaparken onları MRF, Heja ve Şam, Melek Mosso, Hidra ve Saki, Doğan Duru (Redd), Ender Balkır, Zeynep Bakşi Karatağ takip etti.
-
6Geçtiğimiz sene ‘Gamzendeki Çukur’ ile müzikteki hünerini gösteren Kubilay Aka bu sene de Ozan Doğulu ve Ceylan Ertem ile birlikte ‘Çukur’a özel harika bir şarkıya imza attı.
-
7
Aka, ilk kez gala gecesinde dizinin hayranları ile buluşturduğu ‘Çukur Benim’ şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber sahneye çıktı. İdris Baba gibi efsanevi bir karakterle gönüllerde taht kuran Ercan Kesal ise bu özel gecede usta müzisyen Nida Ateş’le ‘Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım’ türküsünü seslendirdi.
-
8Sözlerini Cem Uslu’nun yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan ‘Nere Gitsen Çukur Orda’ şarkısı ilk kez gala gecesinde seslendirildi.
-
9
Konserin sonunda mikrofonu devralan 10 yaşındaki Lara Mehmet, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 1 yaşındayken çok ender görülen bir kanser hastalığını atlatan Lara, müzik tarihinin sevilen klasiklerinden ‘Fly Me to the Moon’u söyleyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Hem Lara’nın hem de Aras Bulut İynemli’nin verdiği mesajlar ise salonu dolduran binlerce kişiyi derinden etkiledi.
-
10
Ay Yapım ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleşen gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıkarak davetlilere “Çukur’da Umut Var” sloganını ve kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışı farkındalığının ne kadar önemli olduğunu konuklara yeniden hatırlattılar. ‘Çukur’un sezon finali gecesinden elde edilen tüm gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
-
11İşte Çukur'un galasından yansıyan kareler...
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35