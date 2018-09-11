Çukur'dan Cumali Koçavalı'lı (Necip Memili) ilk kareler

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38 yaşındaki Memili, ‘Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”