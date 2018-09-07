Çukur'un 2. yeni sezonundan ilk kareler

Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezon çekimleri başladı. Karakuzular Çetesi’nin ilk defa görüldüğü teaser heyecanı artırırken setten ilk kareler yayınlandı.
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Çukur’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı diziden yayınlanan ilk kareler Koçovalılar ve Çukur’la ilgili gizemi korurken, Karakuzular Çetesi’ne olan merakı artırdı.
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Berkay Ateş’in Mahsun’u, Erkan Avcı’nın ise Çeto’yu canlandırdığı Karakuzular, Çukur’un yeni hakimi mi oluyor sorusunun cevap bulacağı yeni sezonda ekran başındakiler, Çukur’da da bambaşka bir dönemin başlangıcına tanık olacak.
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İşte Senarist Gökhan Horzum'un dizinin yeni efendileri var ve hiç de iyi niyetli değiller" dediği yeni sezonun ilk fotoğrafları...