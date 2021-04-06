Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda

Çukur dizisinde dört sezondur Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Senaryo gereği ölerek projeden ayrılan Aka'ya rol arkadaşları veda fotoğrafları ve mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...
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06.04.2021 - 10:26
Aras Bulut İynemli
"Yolun açık, aydınlık ve istediğin gibi olsun canım kardeşim. İyi ki sen"
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