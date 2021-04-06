Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda

Çukur dizisinde dört sezondur Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Senaryo gereği ölerek projeden ayrılan Aka'ya rol arkadaşları veda fotoğrafları ve mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

06.04.2021 - 10:26

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 1
Aras Bulut İynemli

"Yolun açık, aydınlık ve istediğin gibi olsun canım kardeşim. İyi ki sen"
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 2
Cem Uslu


Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 3
Erkan Kolçak Köstendil


Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 4
Ferit Kaya

"Yolun bahtın açık olsun güzel kardeşim"


Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 5
Necip Memili

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 6
Ece Yaşar


Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 7
İşte Aka'nın son bölümlerden yansıyan kareleri...
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 8
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 9
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 10
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER