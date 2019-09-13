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Çukur'un yeni yıldızları: Damla Sönmez (Efsun) ve Hazal Subaşı (Nehir)

Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan Çukur dizisinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.

  • 1

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Çukur'da Damla Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Hazal Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. İşte dizinin 2 yeni yıldızı hakkında bilmenik gerekenler...

    Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa‘da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

  • 2

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.

  • 3

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

  • 4

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2004 yılında Camdan Pabuçlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Damla Sönmez; Güllerin Savaşı, Şubat, Türkan, Gece Gündüz, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Deniz Seviyesi, Uzun Hikaye, Çakal, Mahpeyker Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Kampüste Çıplak Ayaklar gibi yapımlarda rol aldı.
  • 5

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, 1.62 metre boyunda ve 53 kilo ve Oğlak burcu.

  • 6

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Ödülleri:

    2018 – 25. Uluslararası Adana Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
    2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
    2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
    2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu
    2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
    2009 – Siyad Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
    2010 – Yeşilçam Ödülleri – Genç Yetenek

  • 7

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    Damla Sönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:


    2019 – Çukur (Efsun) (TV Dizisi)
    2019 – I Am You (Aisha) (Sinema Filmi)
    2019 – Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)
    2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)

  • 8

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2017 – Aşk ve Gurur (Zeynep) (TV Dizisi)
    2017 – Ayla (Nuran) (Sinema Filmi)
    2017 – Taksim Hold’em (Defne) (Sinema Filmi)
    2017 – 7 Yüz (Pınar) (TV Dizisi)

  • 9

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2014 – Güllerin Savaşı (Gülru) (TV Dizisi)
    2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Defne) (Sinema Filmi)
    2013 – Deniz Seviyesi (Damla) (Sinema Filmi)
    2013 – Bir Aşk Hikayesi (Ceylan) (TV Dizisi)

  • 10

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2012 – Uzun Hikaye (Ayla) (Sinema Filmi)
    2012 -Şubat (Gelin) (TV Dizisi)
    2012 – Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)

  • 11

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2011 – Alala (Deli Ablanın Kardeşi) (Sinema Filmi)
    2011 – Korkuluk (Ölen Adamın Karısı) (Sinema Filmi)
    2010 – Türkan (Turhan) (TV Dizisi)
    2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)
    2010 – Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)

  • 12

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2009 – Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)
    2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)
    2008 – Gece Gündüz (Pınar) (TV Dizisi)
    2008 – Emret Komutanım (Karamel) (TV Dizisi)
    2007 – Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (TV Dizisi)

  • 13

    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
    2006 – Sahte Prenses (Sedef) (TV Dizisi)
    2006 – Şarkılar Susmasın (Aycan) (TV Dizisi)
    2005 – Kapıları Açmak (Gülşen) (TV Dizisi)
    2004 – Omuz Omuza (Pelin) (TV Dizisi)
    2004 – Camdan Pabuçlar (Gülçin) (TV Dizisi)



  • 14

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı kimdir? 

    Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 

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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
    İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

  • 16

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı

    Güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. 

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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
    TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve başrol oynadı.

  • 18

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
    Şimdilerde Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcu.

  • 19

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

    2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)
    2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)
    2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)

    İşte Damla Sönmez ile Hazal Subaşı'nın Instagram paylaşımlarından bazıları:

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    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı
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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
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    Damla Sönmez

    Damla Sönmez
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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
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    Hazal Subaşı

    Hazal Subaşı
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