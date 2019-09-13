Çukur'un yeni yıldızları: Damla Sönmez (Efsun) ve Hazal Subaşı (Nehir)
Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan Çukur dizisinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.
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Damla SönmezÇukur'da Damla Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Hazal Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. İşte dizinin 2 yeni yıldızı hakkında bilmenik gerekenler...
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa‘da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
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Damla SönmezMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.
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Damla SönmezYeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
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Damla Sönmez2004 yılında Camdan Pabuçlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Damla Sönmez; Güllerin Savaşı, Şubat, Türkan, Gece Gündüz, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Deniz Seviyesi, Uzun Hikaye, Çakal, Mahpeyker Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Kampüste Çıplak Ayaklar gibi yapımlarda rol aldı.
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Damla SönmezÇukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, 1.62 metre boyunda ve 53 kilo ve Oğlak burcu.
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Damla SönmezÖdülleri:
2018 – 25. Uluslararası Adana Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu
2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2009 – Siyad Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2010 – Yeşilçam Ödülleri – Genç Yetenek
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Damla SönmezDamla Sönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Çukur (Efsun) (TV Dizisi)
2019 – I Am You (Aisha) (Sinema Filmi)
2019 – Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)
2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)
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Damla Sönmez2017 – Aşk ve Gurur (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Ayla (Nuran) (Sinema Filmi)
2017 – Taksim Hold’em (Defne) (Sinema Filmi)
2017 – 7 Yüz (Pınar) (TV Dizisi)
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Damla Sönmez2014 – Güllerin Savaşı (Gülru) (TV Dizisi)
2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Defne) (Sinema Filmi)
2013 – Deniz Seviyesi (Damla) (Sinema Filmi)
2013 – Bir Aşk Hikayesi (Ceylan) (TV Dizisi)
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Damla Sönmez2012 – Uzun Hikaye (Ayla) (Sinema Filmi)
2012 -Şubat (Gelin) (TV Dizisi)
2012 – Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)
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Damla Sönmez2011 – Alala (Deli Ablanın Kardeşi) (Sinema Filmi)
2011 – Korkuluk (Ölen Adamın Karısı) (Sinema Filmi)
2010 – Türkan (Turhan) (TV Dizisi)
2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)
2010 – Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)
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Damla Sönmez2009 – Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)
2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Gündüz (Pınar) (TV Dizisi)
2008 – Emret Komutanım (Karamel) (TV Dizisi)
2007 – Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (TV Dizisi)
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Damla Sönmez2006 – Sahte Prenses (Sedef) (TV Dizisi)
2006 – Şarkılar Susmasın (Aycan) (TV Dizisi)
2005 – Kapıları Açmak (Gülşen) (TV Dizisi)
2004 – Omuz Omuza (Pelin) (TV Dizisi)
2004 – Camdan Pabuçlar (Gülçin) (TV Dizisi)
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Hazal Subaşı
Hazal Subaşı kimdir?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
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Hazal Subaşıİzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.
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Hazal Subaşı
Güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı.
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Hazal SubaşıTRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve başrol oynadı.
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Hazal SubaşıŞimdilerde Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcu.
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Hazal Subaşı
Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)
2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)
2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)
İşte Damla Sönmez ile Hazal Subaşı'nın Instagram paylaşımlarından bazıları:
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