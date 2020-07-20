Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın ekranlara geri dönüyor. Usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.

20.07.2020 - 10:01 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 10:35

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da - 1
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da - 2
82 yaşındaki Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.


Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da - 3
Arkın'ın hayat vereceği karakter yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak.


Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da - 4
Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.


Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da - 5
Öte yandan Diriliş Osman'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri de Kuruluş Osman'a geri döneceği iddia edildi. Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.

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