Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım

'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın ağırlandı. Gecede konuşan Arkın, "Utanmasam ağlayacağım" dedi.

DHA 15.07.2021 - 08:15

Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 1
Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı.
Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 2
Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt Arkın Filmi' gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi.


Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 3
Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" dedi.



Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 4

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım" dedi.

İşte diğer kareler...

Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 5
Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 6
Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 7
Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 8
Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım - 9

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