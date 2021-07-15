Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" dedi.







