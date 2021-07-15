'Ustalara Saygı' gecesinde Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın ağırlandı. Gecede konuşan Arkın, "Utanmasam ağlayacağım" dedi.
Abone ol
Paylaş
DHA 15.07.2021 - 08:15
Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı.
Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt Arkın Filmi' gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi.
Davetliler tarafından ilgiyle karşılanan Cüneyt Arkın, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" dedi.
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.