Cynthia Erivo BAFTA'ya tepki olarak sahneye çıkmayacak

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Cynthia Erivo 2020 BAFTA Ödül Töreni’nde sahne teklifini geri çevirdi. 33 yaşındaki Erivo, dün BAFTA adayları açıklanıp da en iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde tüm adayların beyaz oyuncular arasından seçildiğini görmesinin ardından, 2 Şubat’ta yapılacak törende sahneye çıkmamaya karar verdi.
Törenin organizatörleri, Erivo’dan aralık ayı içinde yanıt beklese de ünlü oyuncu ve şarkıcı, yanıt için adayların isimlerinin açıklanmasını bekledi. Erivo, Harriet filmindeki rolüyle Altın Küre’ye aday gösterilse de BAFTA adayları arasında yer almadı.
Hem kadın hem de erkek oyuncuların yer aldığı en iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu kategorileri olmak üzere toplam dört dalda da hiç siyahi oyuncunun yer almaması tepkilere yol açtı.
BAFTA Film Komitesi Başkanı Marc Samuelson de adaylar arasında çeşitliliğin olmamasını “sinir bozucu” olarak değerlendirdi. Samuelson, en iyi yönetmen kategorisinde de tüm adayların erkek olmasını “hayal kırıklığı” şeklinde yorumladı.
2020 BAFTA Ödülleri için en iyi kadın oyuncu adayları Jessie Buckley (Wild Rose), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy) olurken; en iyi erkek oyuncu adayları Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman),
Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes) olarak açıklandı.
En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları ise Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women), Margot Robbie (Bombshell), Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood) olarak belirlenirken; en iyi yardımcı erkek oyuncular Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) ve Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) oldu.