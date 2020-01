Cynthia Erivo BAFTA'ya tepki olarak sahneye çıkmayacak

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları ise Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women), Margot Robbie (Bombshell), Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood) olarak belirlenirken; en iyi yardımcı erkek oyuncular Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) ve Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) oldu.