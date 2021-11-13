Dakota Johnson: Anneannemin kariyeri Alfred Hitchcock'un tacizleri yüzünden bitti

Anneannesinin her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Johnson, "Alfred Hitchcock, kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" dedi.

Johnson, ayrıca, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" diye konuştu.