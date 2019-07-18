Damian Hurley annesi Elizabeth Hurley’nin kopyası gibi
ntv.com.tr
Elizabeth Hurley’nin oğlu Damian Hurley, bir makyaj markası kamera karşısına geçti. Damian’ın reklam filmindeki görünümü, “annesinin kopyası” yorumlarına neden oldu.
-
1
Ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin oğlu Damian Hurley, makyaj markası Pat McGrath Labs’in reklam filminde rol aldı.
-
2
Hurley’nin 17 yaşındaki oğlu Damian’ın annesine tıpatıp benzerliği dikkat çekti.
-
3
Sonjdra Deluxe, Violet Chachki ve Zhengyang Zhang’in de yer aldığı reklamda, kabarık saçları ve feminen bakışlarıyla annesi Elizabeth Hurley’yi anımsatan Damian, ilk kez 2016 yılında The Royals dizisinin üçüncü sezonunda oyunculuk yapmıştı.
-
4
Elizabeth Hurley’nin Amerikalı iş insanı Steve Bing ile birlikteliğinden dünyaya gelen Damian, için annesi 2017’de, oğlunu derslerine ağırlık vermesi için teşvik ettiğini söylemişti.
-
5
Elizabeth Hurley, People dergisine verdiği röportajda, “Her zaman ona, ‘Akşam yemeğinde sıkıcı insan olmak istemezsin’ diyorum. ‘Coğrafyayı, tarihi bilmen gerekiyor’ diyorum. Tabii sonra eğer isterse, sinema yıldızı olmak için yeterince yetenekli ve şanslıysa bu güzel olabilir” demişti.