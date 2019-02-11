Damla Sönmez Ottoman Rising'de (Netflix'ten Osmanlı dizisi)

1 Son olarak Erkan Kolçak Köstendil ile başrolde olduğu Sibel filmiyle beyazperdede boy gösteren Damla Sönmez, Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemini anlatan Netflix dizisi Ottoman Rising'de Ana adında bir ajan karaktere hayat verecek.

2 Emret Komutanım dizisiyle yıldızı parlayan isimler arasında olan Sönmez, son olarak Güllerin Savaşı, Masun Değiliz gibi dizilerle televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

3 Tuba Büyüküstün ile Cem Yiğit Üzümoğlu da Netflix’in Fatih Sultan Mehmet dizisi Ottoman Rising'de rol almaya hazırlanıyor.







4 Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizinin oyuncu seçmelerinde birçok ünlü Türk ismi geride bırakan ikili, kadroya dahil oldu.







5 Hürriyet'te yer alan habere göre; Çekimleri mart ayında başlayacak 6 bölümlük projede Üzümoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet’i, Tuba Büyüküstün ise Fatih’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracağı öne sürüldü.







6 Eylülde izleyiciyle buluşması beklenen dizinin altı bölümden oluşacağını açıklayan Karga Seven Pictures’ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, ana hikayenin İstanbul’un fethi olacağını dile getirdi.







7 Şahin, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alacak dizide ana hikayenin İstanbul’un fethi olacağını, fakat hikayenin oradan farklı yerlere açılacağını söyledi. Dizide flashbackler ve ileriye gidişler de olacak.







8 Dizinin Netflix için hazırlandığını belirten Şahin, dizinin dilinin İngilizce olacağını açıkladı. Ottoman Rising ile uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Şahin, dizinin Çin’de gösterilmesi için de önemli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.





