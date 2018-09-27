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Daniel Craig ilk kez bebeğiyle

ntv.com.tr

James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Oscar’lı oyuncu eşi Rachel Weisz bir ay önce dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez görüntülendi.

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    Daniel Craig (50), eşi Rachel Weisz (48) ve bir ay önce doğan kızıyla birlikte ilk kez görüntülendi.

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    James Bond serilerinin 007’si Craig ile Oscar’lı oyuncu Weisz, dün New York’ta objektiflere takıldı.

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    Craig, pusetinde taşıdığı bebeğinin yüzünü basına göstermemek için üzerini örtüyle örttü.

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    Rachel Weisz, geçtiğimiz nisan ayında New York Times’a röportaj verdiğinde hamile olduğunu duyurmuştu.

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    Weisz, “Daniel ve ben çok mutluyuz. Küçük bir insan doğacak. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Çok gizemli” demişti.

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    Hamilelik sürecini basından gizlenerek geçiren çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini de açıklamadı.

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    Her iki oyuncunun da önceki ilişkilerinden çocukları var, ancak bu, 2011’den bu yana birlikte olan çiftin ilk çocuğu.

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    Rachel Weisz’in yönetmen Darren Aronofsky’den 12 yaşında Henry alı bir oğlu varken, Daniel Craig’in eski eşi Fiona Loudon’dan 26 yaşında Ella adına bie kızı bulunuyor.

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    Carig, 25’inci Bond serisinde yeniden 007 rolünü canlandırma hazırlığında.

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