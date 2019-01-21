Danla Bilic'in kayak stili (Ünlülerin kayak ve kış stili)
Kış geldi ve kayak sezonu başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pek çok aile gibi ünlü isimler de soluğu kış tatili yapabilecekleri yerlerde aldı. İşte ünlü isimlerin Instagram'dan paylaştığı çoğu kayak merkezlerinde olan ünlü isimlerin kış stilleri...
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2Nilay Cafer: Hava güneşliyse karı sevebilirim
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3Nilay Cafer
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4Fahriye Evcen Özçivit
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5Yağmur Ünal
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6Seda Güven
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7Ceyda Düvenci
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8Burak Özçivit
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Akasya Asıltürkmen
Güzeller güzeli bir coğrafyanın mis gibi, süt gibi kadınlarının evinde kete, yeni sağılmış süt, kaymak, bal ve közde demlenmiş çayla kahvaltı yapıp sonra da donmuş bir gölün üzerinde atlı kızakla gezmek nasip oldu bize bugün. Hayat kollarını açtığında tereddütsüz koşup sarılmak ne hoştur, hatırlamalı hep bunu. (Çıldır Gölü)
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Meryem Uzerli
İsviçre'ye giden Meryem Uzerli, Davos'taki World Economic Forum (WEF) etkinliğine katıldı. Kara bürünen Davos'tan fotoğraf paylaşan Uzerli'nin kış stili dikkat çekti.
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11İrem Sak /Bansko
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12Elvin Levinler
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13Dilan Çiçek Deniz
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Ceylan Çapa / Uludağ Kayak Merkezi
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15Zeynep Sever Demirel
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16Hande Soral / Kapadokya
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17Engin Altan Düzyatan
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18Selen Görgüzel Alkan / Uludağ
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19Beste Kokdemir
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20Duygu Sarışın
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21Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Düzyatan
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22Mine Tugay
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23Arda Turan ve Aslıhan Doğan
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24Pelin Öztekin
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25Burçin Abdullah
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26Yıldıray Şahinler
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27Gizem Şahinler
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28Hande Soral
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29Gözde Çığacı
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30Elvin Levinler
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31Yıldıray ve Gizem Şahinler
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32Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan / Uludağ
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33Hacı Sabancı
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34Pelin Akil
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35İrem Derici ve Ataberk Özdene
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36Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan