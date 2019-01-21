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Danla Bilic'in kayak stili (Ünlülerin kayak ve kış stili)

Kış geldi ve kayak sezonu başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pek çok aile gibi ünlü isimler de soluğu kış tatili yapabilecekleri yerlerde aldı. İşte ünlü isimlerin Instagram'dan paylaştığı çoğu kayak merkezlerinde olan ünlü isimlerin kış stilleri...

  • 1

  • 2

    Nilay Cafer: Hava güneşliyse karı sevebilirim
  • 3

    Nilay Cafer
  • 4

    Fahriye Evcen Özçivit

  • 5

    Yağmur Ünal
  • 6

    Seda Güven
  • 7

    Ceyda Düvenci
  • 8

    Burak Özçivit
  • 9

    Akasya Asıltürkmen

    Güzeller güzeli bir coğrafyanın mis gibi, süt gibi kadınlarının evinde kete, yeni sağılmış süt, kaymak, bal ve közde demlenmiş çayla kahvaltı yapıp sonra da donmuş bir gölün üzerinde atlı kızakla gezmek nasip oldu bize bugün. Hayat kollarını açtığında tereddütsüz koşup sarılmak ne hoştur, hatırlamalı hep bunu. (Çıldır Gölü)

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    Meryem Uzerli

    İsviçre'ye giden Meryem Uzerli, Davos'taki World Economic Forum (WEF) etkinliğine katıldı. Kara bürünen Davos'tan fotoğraf paylaşan Uzerli'nin kış stili dikkat çekti.

  • 11

    İrem Sak /Bansko
  • 12

    Elvin Levinler
  • 13

    Dilan Çiçek Deniz
  • 14

    Ceylan Çapa / Uludağ Kayak Merkezi

  • 15

    Zeynep Sever Demirel
  • 16

    Hande Soral / Kapadokya
  • 17

    Engin Altan Düzyatan
  • 18

    Selen Görgüzel Alkan / Uludağ
  • 19

    Beste Kokdemir
  • 20

    Duygu Sarışın
  • 21

    Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Düzyatan
  • 22

    Mine Tugay
  • 23

    Arda Turan ve Aslıhan Doğan
  • 24

    Pelin Öztekin
  • 25

    Burçin Abdullah
  • 26

    Yıldıray Şahinler
  • 27

    Gizem Şahinler
  • 28

    Hande Soral
  • 29

    Gözde Çığacı
  • 30

    Elvin Levinler
  • 31

    Yıldıray ve Gizem Şahinler
  • 32

    Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan / Uludağ
  • 33

    Hacı Sabancı
  • 34

    Pelin Akil
  • 35

    İrem Derici ve Ataberk Özdene
  • 36

    Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan
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