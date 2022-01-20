David Beckham şimdi de otel işine girdi

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, son olarak Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi, 180 milyon euro'luk bir anlaşmaya imza attı. 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında Beckham; Dünya Kupası'nın yüzü olmasının yanı sıra, Katar'da Turizm ve kültür tanıtımlarında da aktif olarak rol alacak.