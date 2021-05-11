David Beckham, Victoria Beckham'ın reklam filmi için yönetmen koltuğuna oturdu

Victoria 2017'de bir röportajında David'in New York Moda Haftası gibi aşırı yoğun dönemlerde çocuklarına liderlik ederek bir tasarımcı olarak çalışmalasını desteklediğini "O harika. Moda haftasında, ben çalışırken, çocuklar New York'ta olacak ve onları çoktan Cumartesi gecesi akşam yemeğine götürmeyi planladı. Bu yüzden o bu tür şeylerde çok iyi. Bir evlilikteki desteğini, 'Biliyor musun, bende bu var' diyerek bu şekilde gösterebilirsin" sözleriyle anlatmıştı.