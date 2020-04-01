David ve Victoria Becham'ın 24 milyon dolarlık gökdelen dairesi

ntv.com.tr 01.04.2020 - 06:59
Londra’da 31 milyon sterlinlik malikane ile İngiltere’nin güneyindeki Cotswolds bölgesinde 6 milyon sterlinlik evi olan çift, lüks ev koleksiyonuna yenisini ekledi.
Beckham çifti, çocukları Romeo (17), Cruz (15) ve Harper (8) ile birlikte mimar Zaha Hadid’in 2019 sonunda tamamladığı binayı yazın ziyaret etmişti.
The Sun'ın haberine göre, ünlü ailenin lüks evinde beş yatak odası, yüzme havuzu ve çatı katında helikopter pisti bulunuyor.
62 katlı, 215 metre yükseklikteki gökdelen, Miami’nin en uzun binalarından biri. Binadaki daire fiyatları 5,9 milyon dolar ile 21,8 milyon dolar arasında değişiyor.
Lüks özel dairelerin yanı sıra binanın tepesinde ortak bir yüzme havuzu, iki odalı spa, güzellik salonu, bar ve güneşlenme alanı bulunuyor.