David ve Victoria Beckham çocuklarıyla birlikte Elton John'un mega yatında
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David ve Victoria Beckham çifti, dört çocuğuyla birlikte çıktıkları Güney Fransa tatilinde Elton John'un lüks yatında görüntülendi. Ünlü çiftin hem eğlenceli hem de romantik anları objektiflere yansıdı.
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David ve Victoria Beckham çifti, ailece çıktıkları tatilden eğlenceli ve sıcak görüntüler verdi.
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Dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa’da tatil yapan çift, İngiliz şarkıcı Elton John ve eşi David Furnish’in daveti üzerine ikilinin mega yatıyla tura çıktı.
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David Beckham (45), dört çocuğu Brooklyn (20), Romeo (16) Cruz (14) ve Harper (8) ile birlikte yattan denize atlayarak eğlenirken, Victoria Beckham (44) ise onları izlemeyi tercih etti.
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Ünlü modacı, 72 yaşındaki şarkıcı Eltın John ile birlikte sohbet ederken görüntülendi.
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Zaman zaman David Beckham eşine sarılıp romantik öpücükler kondurmayı da ihmal etmedi.
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6Bir ara David Beckham, eşi Victoria’nın fotoğraflarını çekerken objektiflere yansıdı.
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Botla kıyıya çıkan aileye hayranları da ilgi gösterdi.
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Victoria Beckham, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
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Beckham Ailesi ile Elton John’un ailesi birlikte yemek yedi.
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İşte bu yıl 20’nci evlilik yıldönümlerini kutlayan Beckham çiftinin aile tatilinden yansıyanlar...
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