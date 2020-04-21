Defileyi ön sıradan izlemek açık artırmada

Corona virüsle mücadele eden doktorlara destek olmak isteyen Jacquemus, salgın sonrası yapılacak defilesinin ön sırasını açık artırmaya çıkardı. En çok bağış yapan defileyi en ön sıradan izleyecek. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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21.04.2020 - 12:58

Corona mücadelesine katılmak amacıyla kampanya başlatan Jacquemus, doktorlara destek olmak için bir açık artırmaya katıldı.







Ünlü marka corona virüsü sonrası yapılacak ilk defilesinin ön sırasını satışa çıkardı.







En büyük bağışı yapan hem defileyi ön sıradan izleyecek hem de özel bir DJ setinin sahibi olacak.







Nicky Hilton-Rothschild, Maria Sharapova, Jacquemus, Alexa Chung, Kate Bosworth, Peter Dundas, Pierpaolo Piccioli ve Valentino da açık artırmaya katıldı.







Kimi sınırla sayıda üretilen moda parçalarını, sanat eserlerini satışa çıkarırken, kimi Dior el çantasını, kimi de Sharapova imzalı tenis raketini satışa çıkardı.