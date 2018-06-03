Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın villasına taşınacak

Birliktelikleriyle magazin gündemine oturan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın aynı evde yaşama kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Samyeli yakında Yılmaz'ın villasına taşınacak.
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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen ay Samyeli’nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.
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Kameraların karşısına artık birlikte çıkan ikiliden 46 yaşındaki Samyeli’nin ünlü komedyenin Levent'teki villasına taşınacağı iddia edildi.
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Öte yandan çift geçtiğimiz günlerde Zorlu’da görüntülendi. AVM’ye ayrı ayrı gelen ikili, baş başa yemek yiyip sohbet etti.
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Keyifli haliyle dikkat çeken Yılmaz, fotoğrafının çekildiği sırada “Olaylar olaylar” diyerek espri yaptı.
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NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz ile oyuncu-şarkıcı Defne Samyeli’nin bir süredir aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Birbirlerini Instagram’dan takibe almaları dedikoduları güçlendirmişti. Samyeli Cem Yılmaz’ı, Levent’teki villasında ziyaret etti. Çifte daha sonra Ozan Güven ile sevgilisi katıldı. Eve gece yarısına doğru yemek siparişi de geldi. Yılmaz yemeğin ardından Ozan Güven ve sevgilisini yolcu etti. Defne Samyeli ise villada kaldı.
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Cem Yılmaz bir ara Defne Samyeli’nin, Mercedes marka aracını garajına çektirdi. Güvenlik görevlisine “Görüntü almalarını istemiyorum” dedi. Ertesi sabah spora gitmek üzere evden çıktı. Yılmaz gazetecilerin "Defne Hanım’ın, arabası garajınızda. Ne diyeceksiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarım arabalarını tamire bırakır."
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Daha sonra ise Yılmaz'ın Levent'teki evinden Samyeli çıkış yaparken objektiflere yansıdı.