Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu New York Moda Haftası'nda
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıktı.
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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, New York Moda Haftası'nda defileye çıktı.
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Annesinin izinden giderek profesyonel modellik yapmaya başlayan 22 yaşındaki Talu, önceki gün New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Raisa&Vanessa’nın defilesinde boy gösterdi.
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Talu, ‘Lambada’ koleksiyonuna ait iki elbiseyle podyumda yürüdü.
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Defile sonrası birçok yabancı ajansın Deren Talu'nun peşine düştüğü iddia edildi.
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Genç model, New York Moda Haftası heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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Defne Samyeli de kızının podyum gösterisini Instagram sayfasında “Canım Kızım” notuyla paylaştı.
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