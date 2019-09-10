NTV

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu New York Moda Haftası'nda

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyuma çıktı.

  • 1

    Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, New York Moda Haftası'nda defileye çıktı.

  • 2

    Annesinin izinden giderek profesyonel modellik yapmaya başlayan 22 yaşındaki Talu, önceki gün New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Raisa&Vanessa’nın defilesinde boy gösterdi.

  • 3

    Talu, ‘Lambada’ koleksiyonuna ait iki elbiseyle podyumda yürüdü.

  • 4

    Defile sonrası birçok yabancı ajansın Deren Talu'nun peşine düştüğü iddia edildi.

  • 5

    Genç model, New York Moda Haftası heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

  • 6

    Defne Samyeli de kızının podyum gösterisini Instagram sayfasında “Canım Kızım” notuyla paylaştı.

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin