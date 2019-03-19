Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu

ABD'li şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: Çağın vebası sevgisizlik ve hoşgörü eksikliği. Bunun tam tersi İslam ise sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam ile ödüllendirdi" dedi.