Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek
DHA
ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelerek Türk askerine harekatta başarı diledi.
-
1Dünyaca ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.
-
2Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.
-
3Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale’ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı.
-
4İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi.
-
5Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye’nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.
-
6Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.