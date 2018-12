Demet Akbağ: Surat asmak için hayat kısa

2

Çocukluğunda çok fotoğrafı olduğunu söyleyen Akbağ, "Bunu her yerde söylüyorum, belki seyirciler denk gelmiştir; rahmetli babam fotoğraf sanatçısı olduğu için mesleği gereği, siyah - beyazdan renkliye, her anımızın, her halimizin fotoğrafı vardır. Özellikle çocukluk fotoğraflarım çok fazla ki, benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur" dedi.