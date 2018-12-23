Demet Akbağ: Surat asmak için hayat kısa

1 Demet Akbağ, son filmi Hedefim Sensin için konuk olduğu Hadi Be'ye açıklamalarda bulundu. Akbağ sürekli gülmesi hakkında yapılan yorumlar hakkında, "Surat asmak için hayat kısa; mümkün olduğunca etrafınıza, özellikle sevdiğiniz işi yaparken birlikte çalıştığınız insanlara özel enerji vermek, gülmek lazım. Böyle özel günlerde komedi filmi yapıp da asık suratlı olmak olmaz" ifadelerini kullandı.

2 Çocukluğunda çok fotoğrafı olduğunu söyleyen Akbağ, "Bunu her yerde söylüyorum, belki seyirciler denk gelmiştir; rahmetli babam fotoğraf sanatçısı olduğu için mesleği gereği, siyah - beyazdan renkliye, her anımızın, her halimizin fotoğrafı vardır. Özellikle çocukluk fotoğraflarım çok fazla ki, benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur" dedi.

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Evdeki halini de anlatan Akbağ, "Derli, toplu ve düzenliyimdir. Öyle uçan tozları kovalayan, o kadar hijyen peşinde koşan biri değilim. Çok temizlik hasatalığım yok ama düzen severim, aradığım şeyi yerinde bulmayı isterim. Her ev hanımı gibi, mutfağa girerim, fasulyemi pişiririm, yemeklerimi yaparım, elim lezzetlidir. Malum bizim ailenin asıl uzmanı kız kardeşimdir, ben de çoğunlukla ondan yardım alırım" diye konuştu.

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Akbağ, röportajın boşluk doldurma kısmında “Damarıma basma deyimindeki damar benim için ... dır?” sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kendimi iyi ifade edemediğim zaman gergin olurum. Haklı olduğuma çok inanıp da onu iyi anlatamazsam çok daralırım, o damarıma basmaktır. Beni dinlemelerini isterim, o yüzden volümlü konuşurum. Hatta insanlar o yüksek volümden dolayı sinirlendiğimi zannederler ama hiç de öyle değildir. Zaten arkadaşlarım sinirli veya gergin gibi konuştuğumda daha komik olduğumu söylüyorlar; çünkü çok değişik cümle yapıları kuruyormuşum. Bir de ben gerginken karşımdaki gülsün isterim. Normalde herkes buna sinirlenir ama ben hemen gülünsün de konuyu hiç uzatmayalım isterim. Ben en çok kendime, kendi yaptığım hatalara kızarım. Şahsi olarak kimseyle bir derdim yoktur. Bir de kafamda kurduğum plan rayında gitmezse ona gerilirim ama bu şahsi değildir hiçbir zaman."