Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

Oyuncu Demet Evgar, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

Haberler 18.03.2022 - 09:52

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 1

 ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş, dün aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 2

Evgar ve Babataş çiftinin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Babataş'ın şahitliğini çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi. 

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 3

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Çiftin pandemi nedeniyle aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendiği ve düğünlerinin yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda 41 yaşındaki Evgar’ın hamile olduğu iddia edilmişti.

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 4

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.

Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 5

İşte Evgar ve Babataş çiftinin nikahından görüntüler...

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 6
Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi - 7

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