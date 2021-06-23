Demet Evgar-Levent Babataş ile Gülcan Aslan-Uraz Kaygılaroğlu çiftleri ve Kaan Yıldırım tatilde

Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş, Fethiye'de görüntülendi. Çifte eşlik eden Gülcan Aslan ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisinin birlikteliği belgelendi. Oyuncu arkadaşlarına Kaan Yıldırım da eşlik etti.

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23.06.2021 - 10:45

Demet Evgar, beraberliğini iki sene önce duyurduğu sevgilisi Levent Babataş ile birlikte tatilde görüntülendi. Fethiye'deki bir kamp alanında tatil yapan çifte oyuncu Gülcan Aslan-Uraz Kaygılaroğlu ve şarkıcı Hadise'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Kaan Yıldırım da eşlik etti.







Milliyet'te yer alan habere göre; Evgar, kamp alanındaki gözlerden uzak bir hamakta yattıktan sonra plaja indi. 36 derece olan havada erkek arkadaşının kalın sweat tişörtünü giyip, kapüşonunu kapatan Evgar plajda kısa süreli gezinti yaptı.







Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı oyuncu Gülcan Aslan'da buldu. İkili ilk kez birlikte görüntülendi.







Fethiye'de oyuncu arkadaşları Kaygılaroğlu ve Evgar'a eşlik eden Kaan Yıldırım ise tek başınaydı.

İşte oyuncu grubunun tatilinden yansıyan diğer kareler...

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