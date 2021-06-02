Demi Jones: Israr etmeseydim kanser olduğumu bilemeyecektim

Tiroid kanseri olduğu geç teşhis edilen televizyon yıldızı Demi Jones, yaşadığı kabus dolu iki yılı anlattı. Boğazında fark ettiği yumru için yaptırmak istediği testlerin corona virüs pandemisi nedeniyle altı kez iptal edildiğini söyleyen Jones, sonunda gerçek ortaya çıkınca çok sinirlendiğini ifade etti.

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02.06.2021 - 06:33

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı program ile ünlenen Demi Jones, mücadele ettiği tiroid kanseri ve hastalık süreci hakkında konuştu. İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren Jones, boğazında bir yumru fark ettiğini ve bununla ilgili gerekli testleri yaptırmak istediğini fakat corona virüs pandemisi nedeniyle gereken tahlillerin tam altı kez iptal edildiğini belirtti.

Demi Jones, 2019 yılında gittiği doktorların bu kitlenin zararsız olduğunu söylediğini sözlerine ekledi. Jones, uzmanların açıklamalarının ardından bu durumun yine de içini rahatlatmadığını söyledi. Ünlü yıldız, bu süreçte üvey babası Adrian'ın da dördüncü evre melanoma yakalandığı ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Demi Jones, babasının hastalığının ortaya çıkışı da kulağında fark ettiği bir yumru sayesinde oluğunu belirtti. Jones, doktorların kendisine boğazında zararsız bir nodül olduğunu söylemesinden sonra 2020 yılında Love Island adlı yarışmaya katıldığını söyledi.

Seyircilerin boğazındaki şişliği fark edip kontrole gitmesi gerektiği konusunda kendisini uyardığını belirtti. Jones da bunun üzerine tekrar doktora gitmeye karar verdiğini ancak pandemi nedeniyle test için aldığı randevunun da hastane tarafından iptal edildiğini söyledi.

Ünlü yıldız da daha önce yaptırdığı testlerin sonuçlarına güvenerek bu konuda endişe duymayı bıraktığını söyledi. Fakat Demi Jones, üvey babası Adrian'ın başına gelenler yüzünden bu yumruyla ilgili daha fazla adım atması gerektiğini düşündü.





Daha sonra tekrar hastaneye giden yıldız, tiroid kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Yumru, operasyonla alındıktan sonra Demi Jones, hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





Jones, haberi aldığında ağlayarak annesini aradığını anlattı. Fakat Demi Jones, hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ve durumumun da iyi olduğunu belirtti. Jones bir kez daha operasyon geçireceğini sözlerine ekledi. Televizyon yıldızı daha sonra da tedavi için hayatının geri kalanında hormon ilaçları kullanacağını belirtti.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ANLATIYORUM"



Jones, bu yaşadıklarını, insanların tiroid kanseriyle ilgili farkındalıklarını artırmak için anlattığını belirtti. Eğer gittiği ilk doktorun "Sorun yok" demesine inanıp tekrar test için ısrar etmeseydi kanserin çok ilerleyebileceğini söyledi. Demi Jones, kısıtlamalar nedeniyle tam yedi ay boyunca hastanelerin kendisine randevu vermediğini ancak kendisinin bu konuda ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.