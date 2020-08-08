Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi

Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile nişanlanan Demi Lovato, ilişkisinin yıldönümünü kutladı. Akşam yemeği çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, ipi kopan maskesini eliyle tutarken objektiflere yansıdı.

ntv.com.tr 08.08.2020 - 12:30

Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi - 1

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, nişanlısı Max Ehrich ile Malibu’daki Nobu adlı mekanda akşam yemeği yedi.

Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi - 2

Ehrich ile yıldönümünü kutlayan 27 yaşındaki şarkıcıya akşam yemeğinde arkadaşı Nikita Dragun’un da eşlik ettiği görüldü.

Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi - 3

Pembe elbisesiyle dikkat çeken Lovato’nun maskesinin ipinin koptuğu fark edildi. Restoran çıkışı fotoğraflarının çekildiğini gören Amerikalı şarkıcı, maskesini eliyle ağzında tutmaya çalıştı.

Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi - 4

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada da nişanlısıyla fotoğrafını paylaşarak yıldönümünü kutladı. Lovato, fotoğrafına, “Seni seviyorum bebeğim, yıldönümümüz kutlu olsun” notunu yazdı.

Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi - 5
Ünlü şarkıcı, Yalan Rüzgarı dizisi oyuncusu Max Ehrich ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attığını geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada duyurmuştu.

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