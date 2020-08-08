Demi Lovato nişanlısıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi

ntv.com.tr 08.08.2020 - 12:30
Ünlü şarkıcı Demi Lovato, nişanlısı Max Ehrich ile Malibu’daki Nobu adlı mekanda akşam yemeği yedi.
Ehrich ile yıldönümünü kutlayan 27 yaşındaki şarkıcıya akşam yemeğinde arkadaşı Nikita Dragun’un da eşlik ettiği görüldü.
Pembe elbisesiyle dikkat çeken Lovato’nun maskesinin ipinin koptuğu fark edildi. Restoran çıkışı fotoğraflarının çekildiğini gören Amerikalı şarkıcı, maskesini eliyle ağzında tutmaya çalıştı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medyada da nişanlısıyla fotoğrafını paylaşarak yıldönümünü kutladı. Lovato, fotoğrafına, “Seni seviyorum bebeğim, yıldönümümüz kutlu olsun” notunu yazdı.