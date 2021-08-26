Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık

DHA 26.08.2021 - 15:11
3 gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Cezaevinden çıkan Akkaya, "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.
Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü" dedi.
"Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar" diyen Akkaya, "Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiç bir sakınca görmediklerini söylemişler" açıklamasında bulundu.