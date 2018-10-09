Deniz Baysal: Benim kavgam kendimle

- Kariyeriniz boyunca hep başrol oyuncusu oldunuz...



O benim şansım... İlk dizimde de başroldüm ve acayip bir deneyimdi. Okul gibiydi, çok şey öğrendim. Ben olsam o Deniz’e başrolü vermezdim ama demek ki bir şey görmüşler (gülüyor)...

Hep katarak devam ettiğimi hissediyorum. Yıllar içinde kendimdeki farkı da görüyorum, bazen eski işlerimi açıp izliyorum ve çok gülüyorum. Bir de şansıma, hep içinde mutlu olduğum projeler geldi. Hiç ‘Yapmasaydım’ diyeceğim bir iş olmadı.