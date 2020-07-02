Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven: Saldırıya ben uğradım

Bulutsuz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulutsuz açıklamasında, "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından Ozan Güven de Deniz Bulutsuz’dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur”