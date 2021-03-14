Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

14.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 11:47
"ESKİ DENİZ'İ SEVMİYORDUM"
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı. Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ediyor.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki, yeni albüm fotoğraflarının ne kadarının gerçek, ne kadarının Photoshop olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim. Bunun içinde Photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum."
"GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDIM"
"Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. Çünkü çok zayıfladım" diyen Seki, nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı:
"Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı."
20 KİLODAN FAZLA VERDİ
20 kilodan fazla verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, neden sosyal medyadan 'selfie' ya da 'story' atarak kendini paylaşmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:
"Sosyal mecradan çok anlayan biri değilim. Teknolojiye de pek bayılmıyorum. Ben manuel bir kadınım. Ama dünya bunun üzerine kurulduğu için kendime bunlarla ilgilenen bir ekip kurdum. Yine de gündelik fotoğraflar ve selfie'ler de yüklediğim oluyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama büyük nazara geldim. Evde her gün adaçayı yakılıyor. Geçen gün ocağım patlıyordu. Sonra sağ gözümde kocaman bir arpacık çıktı ve gözüm kapandı."
"KENDİME YATIRIM YAPTIM"
"Eski hüzünlü, kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım. Ama o Deniz’in de sebepleri vardı. Bir sürü yaşanmışlıklar, geçmiş travmalar, annemin hastalığı, kardeşimin beyin ameliyatı… Bunlara çok üzüldüm. Üzüntü insana yarayan bir şey değil" diyen Seki, "Pandemi sebebiyle de kaç aydır evde yaşıyoruz. Mikrofonumu, alkışlarımı özledim. Ama pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım. Kendime 'Sıkıldığın Deniz'i yolla, İngiltere’den küçük kız kardeşi gelsin' dedim. Sıkıldığım Deniz’i gömdük, gönderdik" ifadesini kullandı.
"KEŞKELERİM YOK"
Hayatında hiç pişmanlığı olmadığını söyleyen Seki, "Benim keşkelerim yok. Neysem oyum. Bana seni 18 yaşına döndürelim deseler, asla istemem. Yaşanmış yaşanmıştır. Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Bu dünya bu" diye konuştu.
"MÜZİK AŞKIYLA YAŞIYORUM"
Seki, müziğe duyduğu aşkı şöyle anlattı:
"Eğer müziğe aşık olmasaydım, bu işi bir saniye yapmazdım. Ne kadar okullu olmasam da, Allah tarafından verilen bir yeteneğim var. 5 yaşında da böyleydim, 50 yaşında da böyleyim. O yüzden bu aşkla yaşıyorum."