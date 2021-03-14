Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

"ESKİ DENİZ'İ SEVMİYORDUM"

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı. Herkes fotoğraflarında göründüğü kadar zayıflayıp zayıflamadığını, değişip değişmediğini merak ediyor.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Seki, yeni albüm fotoğraflarının ne kadarının gerçek, ne kadarının Photoshop olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz’i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz’i buraya getirdim. Bunun içinde Photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum."