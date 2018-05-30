Diane Kruger hamile olduğunu duyurdu
ntv.com.tr
Fatih Akın’ın yönetmeni olduğu “In The Fade”(Paramparça) filmindeki rolüyle geçen yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Diane Kruger ve erkek arkadaşı Norman Reedus’un bebek beklediği açıklandı.
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Ünlü yönetmen Fatih Akın’ın filmi In The Fade’deki rolüyle 75. Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Alman oyuncu Diane Kruger US Weekly isimli dergiye hamile olduğunu açıkladı.
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Kruger, 24 Mayıs’ta Instagram hesabından siyah beyaz bir fotoğraf paylaşmış ve ayak izi emojisi koyarak ilk çocuğuna hamile olduğunun sinyallerini vermişti.
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3Yaklaşık bir yıldır birlikte olan 41 yaşındaki Kruger ve Walking Dead oyuncusu erkek arkadaşı Norman Reedus, ilk kez birlikte çocuk sahibi olacak.
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49 yaşındaki Reedus’un oyuncu Helena Christensen ile daha önceki birlikteliğinden 18 yaşında Mingus Lucien Reedus isminde bir oğlu bulunuyor.
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5Kruger, Fransız aktör Guillaume Canet ile beş yıılık evliliğini 2006 yılında sonlandırmıştı.
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