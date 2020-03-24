Diane Kruger ile Norman Reedus çiftine servet değerinde yeni malikane

Ünlü model Diane Kruger ile oyuncu Norman Reedus çifti 8.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı.

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24.03.2020 - 11:44

Bir süredir devam eden birlikteliklerini bir de çocukla taçlandıran Diane Kruger ile oyuncu Norman Reedus çifti Hollywood Hills'te yer alan bir malikaneyi 4.5 milyon dolar indirimle aldı.







Çiftin satın aldığı malikane iki yıl önce 13 milyon dolara satışa çıkmıştı. Ancak çift bu malikaneyi indirimli fiyattan 8.5 milyon dolara satın aldı.







Hollywood'un ünlü Chateau Marmont Oteli'nin yakınlarındaki tepelerde bulunan bu malikane birkaç yıl önce elden geçirilip restore edilmişti.







Diane Kruger ile Norman Reedus'un bir çocuklarıyla birlikte yaşayacağı bu malikanenin dört yatak odası, toplamda 7 tane de banyosu bulunuyor.







Açık plan mutfak, manzaralı teras, yüzme havuzu, sinema ve spor salonları ise evin sahip olduğu diğer özellikler arasında yer alıyor.







'Emlak kralı' olarak da adlandırılan Norman Reedus'un ABD'nin çeşitli şehirlerinde milyonlarca dolar değerinde bir emlak portföyü bulunuyor.

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