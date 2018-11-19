Diğer yolcuları umursamadı (Uçaklardaki tuhaf yolcu halleri)
Bir uçak yolculuğunda başınıza gelen en korkunç ya da en ilginç olay neydi? Son olarak bir yolcunun dokunmatik ekranlı uçak içi eğlence sistemini ayak parmakları ile kullanması gündem oldu. İşte uçuşlardaki tuhaf ve komik manzaralardan bazıları...
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Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Son olarak Instagram'daki passengershaming hesabı, bir yolcunun dokunmatik ekranlı uçak içi eğlence sistemini ayak parmakları ile kullanmasını takipçileriyle paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Elbette etrafındakilere aldırış etmeyen bu yolcu ilk ve tek değil...