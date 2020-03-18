Dijitalde tiyatro keyfi (puhutv ile en popüler içerikler)

puhutv özgün dizileri Jet Sosyete izlenme rekoru kırarken Şahsiyet ile Haluk Bilginer Emmy ödülü kazanma başarısı gösterdi.

puhutv yüzlerce dizi ve filmi yüksek görüntü kalitesiyle, ücretsiz olarak izleyebileceğiniz yeni nesil online televizyondur. Yayınlandığı saatte televizyonda izleyemeyip kaçırdığınız en popüler diziler, tekrar tekrar izlemeye doyamadığınız efsane olmuş Türk dizileri ve en sevilen Yeşilçam filmlerinden oluşan birçok proje puhutv üzerinden yayınlanıyor.



Tarayıcınıza www.puhutv.com adresine girerek, akıllı telefonlardan, tabletinizden ve smart tv’lerden puhutv uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz.