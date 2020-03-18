Dijitalde tiyatro keyfi (puhutv ile en popüler içerikler)

Corona virüse önlem amaçlı tatiller ve evlere çekilerek izole olma dijital platformlardaki izlenme oranlarını arttırdı. Diziden tiyatroya birçok içerik sunan puhtv'de en popüler projeler ücretsiz olarak izlenebiliyor. İşte puhutv üzerinden izlenebilen bazı öneriler...

18.03.2020 - 10:40

ORİJİNAL DİZİLER

Jet Sosyete

Dip



Şahsiyet

Fi

TELEVİYONUN EN İYİLERİ

Babil

Çukur

Sefirin Kızı

Zemheri

Kuzey Yıldızı

Güvercin

SAHNE OYUNLARI 

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Cebimdeki Kelimeler

Otogargara

puhutv özgün dizileri Jet Sosyete izlenme rekoru kırarken Şahsiyet ile Haluk Bilginer Emmy ödülü kazanma başarısı gösterdi. 

puhutv yüzlerce dizi ve filmi yüksek görüntü kalitesiyle, ücretsiz olarak izleyebileceğiniz yeni nesil online televizyondur. Yayınlandığı saatte televizyonda izleyemeyip kaçırdığınız en popüler diziler, tekrar tekrar izlemeye doyamadığınız efsane olmuş Türk dizileri ve en sevilen Yeşilçam filmlerinden oluşan birçok proje puhutv üzerinden yayınlanıyor.

Tarayıcınıza www.puhutv.com adresine girerek, akıllı telefonlardan, tabletinizden ve smart tv’lerden puhutv uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz.

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