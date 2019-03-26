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Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu ayrıldı

Şu sıralar Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, meslektaşı ve sevgilisi Birkan Sokullu ile ilişkilerini noktaladı.

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    Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç’tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Birkan Sokullu ile görüşmeye başlamıştı.


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    İlk kez geçen ocak ayında Suadiye’de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan çiftin mutluluğu kısa sürdü.


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    24 yaşındaki Deniz ve Sokullu ortak karar ile ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.


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    Sokullu’nun Deniz’in babasıyla tanıştığı, hatta bu beraberliğin evlilik yolunda ilerlediği iddia edilliyordu.
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