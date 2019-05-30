Diriliş Ertuğrul oyuncularından veda mesajları

1 Öykü Çelik



"Ne kadar son sezonunda katılmış olsam da bunu asla hissettirmeyen hem duygusal hem de mesleğimde profesyonel anlamda hayatımın en önemli kilometre taşlarından biri olarak kalacak olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizimizin son bölümüne de emeğimin geçmiş olması mutluluğuyla başta değerli yönetmenimiz Metin Günday ve değerli yapımcımız Mehmet Bozdağ sonrasında canla başla çalışıp, hikayenin içinde yaşayıp, yol gösteren yönetmenlerimiz Fethi Bayram, Ahmet Yılmaz a, tanışma ve çalışma fırsatım olduğu için şanslı olduğum oyuncu arkadaşlarım ve diğer set ekibinin tamamına çokk teşekkür edip bundan sonra da aynı işlerde buluşma dileğimi söylemek isterim.."

2 Didem Balçın



"Başladığın gibi ya da daha iyisiyle bitireceksin yaptığın işi... Yapımından oyuncusuna senaryosundan aksiyonlarına kadar tüm ekibin emeğiyle var olan, sevilen, değer gören ,ilginizle her gün daha iyiye giden Diriliş Ertuğrul final yapıyor... Emeği olanlar , kalbimde yeri sonuna kadar olanlar , rolümü oynamam için, sözüyle , varlığıyla, bir fırça darbesiyle ya da ufak bir desteğiyle bir şekilde yanımda olanlar ve siz seyirciler.. Beraber olduğumuz her an yorumlarınızla desteğinizle iyi ki bu işteyim dedirttiniz. Yeni yollarda görüşmek üzere.. 5 yıl önceden bugüne kadar emeği olan tüm dostlar.. sevgiyle kalın.... "







3 Engin Altan Düzyatan



"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günday'ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye ‘den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT 1‘e yapımcımız Mehmet Bozdağ‘ a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak , zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan ,set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu.. emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti.. yeni projelerde görüşmek üzere.."









4 Nurettin Sönmez



"Hey Gidi Koca Bamsı ! Kim bilir Bir Yerde, Bir Hâlde Yine Buluşur muyuz Seninle... Sen Olmak Çok Güzel, Çok Kuvvetli ve Çok Özeldi. Ben Nurettin Sönmez Şimdilik Gidiyorum. Sen Bamsı Beyrek Sonsuza Kadar Özel ve Güzel Kal. Muhabbetle; Elveda."







