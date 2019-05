Diriliş Ertuğrul oyuncularından veda mesajları

2

Didem Balçın



"Başladığın gibi ya da daha iyisiyle bitireceksin yaptığın işi... Yapımından oyuncusuna senaryosundan aksiyonlarına kadar tüm ekibin emeğiyle var olan, sevilen, değer gören ,ilginizle her gün daha iyiye giden Diriliş Ertuğrul final yapıyor... Emeği olanlar , kalbimde yeri sonuna kadar olanlar , rolümü oynamam için, sözüyle , varlığıyla, bir fırça darbesiyle ya da ufak bir desteğiyle bir şekilde yanımda olanlar ve siz seyirciler.. Beraber olduğumuz her an yorumlarınızla desteğinizle iyi ki bu işteyim dedirttiniz. Yeni yollarda görüşmek üzere.. 5 yıl önceden bugüne kadar emeği olan tüm dostlar.. sevgiyle kalın.... "