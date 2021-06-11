Dizi aşkı gerçek oldu: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

Oyuncu Deniz Uğur 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde eşi rolünde oynayan Erdinç Gülener ile dünyaevine girdi.

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11.06.2021 - 09:56

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener dört yıl önce rol aldıkları Bir Deli Sevda dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.







Dizi aşkı gerçek oldu ve çift Gökçeada'da nikah masasına oturdu. İkiliyi yakın dostları yalnız bırakmadı.







Dört yıl önce birlikte rol alan ikiliden Erdinç Gülener daha önce verdiği bir röportajda, "Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" demişti.







Günümüz şartlarında ‘bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.







Uğur daha önce verdiği bir röportajda ise, "Ben, geçmişte birçok kez şiddete maruz kaldım ve sesimi çıkarmakta zorlandım. Çünkü bunu açığa vurmanın beni ezik ve zayıf göstereceğinden korktum. Gururum elvermedi. Ne yaman çelişki, değil mi? Birçok ünlü kadının da şiddete maruz kaldığını ama “marka konumlandırması” zarar görmesin, kariyeri zedelenmesin diye bunun üzerini örttüğünü biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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