NTV

Dizi bitti tatil başladı (Bergüzar Korel & Halit Ergenç)

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin'in finalinin ardından tatile çıktı.

  • 1

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Vatanım Sensin dizisi biter bitmez soluğu Antalya’da aldı.

    (Fotoğraf: Arşiv) 

  • 2

    35 yaşındaki Korel ile Ergenç, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.
  • 3

    Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken Korel bol bol yüzüp güneşlendi.
  • 4

    48 yaşındaki Ergenç ise locasında dinlenirken objektiflere yansıdı.
  • 5

    Çift Vatanım Sensin dizisinde Azize ve Cevdet karakterlerine iki sezon boyuncu hayat vermişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin