Dizi bitti tatil başladı (Bergüzar Korel & Halit Ergenç)
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin'in finalinin ardından tatile çıktı.
-
1
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Vatanım Sensin dizisi biter bitmez soluğu Antalya’da aldı.
(Fotoğraf: Arşiv)
-
235 yaşındaki Korel ile Ergenç, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.
-
3Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken Korel bol bol yüzüp güneşlendi.
-
448 yaşındaki Ergenç ise locasında dinlenirken objektiflere yansıdı.
-
5Çift Vatanım Sensin dizisinde Azize ve Cevdet karakterlerine iki sezon boyuncu hayat vermişti.