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Doğduğunuz yılın saç modası nasıldı?

Giyim modasında olduğu gibi saç modası da yıldan yıla değişiyor. Doğduğunuz yılın saç modasının nasıl olduğunu biliyor musunuz? İşte yıl yıl değişen saç modası...

  • 1

    1950
  • 2

    1951
  • 3

    1952
  • 4

    1953
  • 5

    1954
  • 6

    1955
  • 7

    1956
  • 8

    1957
  • 9

    1958
  • 10

    1959
  • 11

    1960
  • 12

    1961
  • 13

    1962
  • 14

    1963
  • 15

    1964
  • 16

    1965
  • 17

    1966
  • 18

    1967
  • 19

    1968
  • 20

    1969
  • 21

    1970
  • 22

    1971
  • 23

    1972
  • 24

    1973
  • 25

    1974
  • 26

    1975
  • 27

    1976
  • 28

    1977
  • 29

    1978
  • 30

    1979
  • 31

    1980
  • 32

    1981
  • 33

    1982
  • 34

    1983
  • 35

    1984
  • 36

    1985
  • 37

    1986
  • 38

    1987
  • 39

    1988
  • 40

    1989
  • 41

    1990
  • 42

    1991
  • 43

    1992
  • 44

    1993
  • 45

    1994
  • 46

    1995
  • 47

    1996
  • 48

    1997
  • 49

    1998
  • 50

    1999
  • 51

    2000
  • 52

    2001
  • 53

    2002
  • 54

    2003
  • 55

    2004
  • 56

    2005
  • 57

    2006
  • 58

    2007
  • 59

    2008
  • 60

    2009
  • 61

    2010
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