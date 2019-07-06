Doğduğunuz yılın saç modası nasıldı?

Giyim modasında olduğu gibi saç modası da yıldan yıla değişiyor. Doğduğunuz yılın saç modasının nasıl olduğunu biliyor musunuz? İşte yıl yıl değişen saç modası...
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