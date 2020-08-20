Doğu'dan Batı'ya uzanan deniz ticaretinin izleri cam batıkta

"İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasındaki bu ticaret bağı daha önce bilinmiyordu. Bu batıkla birlikte cam konusundaki ticaret de ortaya çıkmış oldu. Fakat doğudan batıya olan ticaret, bundan çok daha öncesinden, yüzyıllar öncesinden de bildiğimiz deniz yoluyla yapılan bir ticaret ağı vardı. Beyrut Limanı antik dönemde oldukça önemli bir liman ve ticaret merkeziydi. Orta Doğu'dan ve doğudan birçok malzemenin yüklendiği ve batıya yollandığı çok aktif bir liman olduğunu arkeolojik çalışmalar sonucunda biliyoruz. Eminim günümüzde de oldukça önemli bir limandı ancak maalesef bu talihsiz olay çok ciddi sorunlar çıkardı. Bütün Lübnanlı ve Beyrutlu vatandaşlara geçmiş olsun diyorum."