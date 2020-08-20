Doğu'dan Batı'ya uzanan deniz ticaretinin izleri cam batıkta

20.08.2020 - 13:01
Sergilenen eserler arasında gemi ile cam eserlerin yanı sıra altın İslami ve bakır Bizans sikkeleri, Bizans ve İslami düzende terazi ve ağırlıkları, kurşun mühürler, mızraklar, Bizans, Bulgar, Suriye ve Sicilya mutaf kap kacağı gibi yüzlerce farklı eser yer alıyor.
Geminin tarihsel ve arkeolojik önemini de yansıtan eserler, yerli ve yabancı tatilciler tarafından ilgiyle inceleniyor. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (İNA) Bodrum Araştırma Merkezi Müdürü Tuba Ekmekçi, müzede sergilenen batığın, İslam cam eserleri koleksiyonunu taşıyan önemli büyük bir batık olduğunu söyledi.