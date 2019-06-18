Donald Trump'ın aşçısı Andre Rush kaslarıyla gündemde
ABD'de emekli uzman çavuş Andre Rush (46) yaptığı yemeklerle orduda ünlendi. Eski başkanlar Clinton, Bush ve Obama'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da onu özel davetler için mutfağa çağırmaya başladı. Ramazan'da Beyaz Saray'ın verdiği iftarda görüntülenen şef Rush kol kaslarıyla internetin gündemi oldu. Rush'ın pazuları 61 santimetre. İşte mutfakta harikalar yaratan ve bugünlerde tekrar gündemde olan Rush'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları...